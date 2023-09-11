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Спортсмены из Нижнего Тагила прошли отбор на чемпионат России по воркауту

Спортсмены из Нижнего Тагила прошли отбор на чемпионат России по воркауту

11 сентября 2023, 07:59
Фото: Фанис Хайруллин
В Екатеринбурге прошел чемпионат по воркауту. Мероприятие было организовано командой «Стойкие» совместно с екатеринбургской командой.

В результате три атлета команды «Стойкие» прошли отбор на чемпионат России. Среди юношей от 13 до 17 лет 1 место занял Динислам Шамшиев, а 2 место — Сергей Колясов. Об этом рассказал руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин.

В категории мужчин от 18 лет и старше 1 место занял Макаренко Артем. Фанис Хайруллин поздравил спортсменов, ставших победителями и призерами турнира. Также он пожелал им отличного выступления на Чемпионате России.

А кто не занял призовое место, не расстраиваться, сделать работу над ошибками и двигаться только вперед. И, в целом всем дальнейшего прогресса, а самое главное крепкого здоровья и меньше травм, — добавил тренер.
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#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Здоровье#Воркаут#Юноши#Турнир#Чемпионат#Призеры#Отбор#Мужчины#Екатеринбург#Атлеты#Дарья Сорокина
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