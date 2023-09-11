Спортсмены из Нижнего Тагила прошли отбор на чемпионат России по воркауту

В результате три атлета команды «Стойкие» прошли отбор на чемпионат России. Среди юношей от 13 до 17 лет 1 место занял Динислам Шамшиев, а 2 место — Сергей Колясов. Об этом рассказал руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин.