Спортсмены из Нижнего Тагила прошли отбор на чемпионат России по воркауту

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
В результате три атлета команды «Стойкие» прошли отбор на чемпионат России. Среди юношей от 13 до 17 лет 1 место занял Динислам Шамшиев, а 2 место — Сергей Колясов. Об этом рассказал руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин.
В категории мужчин от 18 лет и старше 1 место занял Макаренко Артем. Фанис Хайруллин поздравил спортсменов, ставших победителями и призерами турнира. Также он пожелал им отличного выступления на Чемпионате России.
А кто не занял призовое место, не расстраиваться, сделать работу над ошибками и двигаться только вперед. И, в целом всем дальнейшего прогресса, а самое главное крепкого здоровья и меньше травм, — добавил тренер.