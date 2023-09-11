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Свердловчанин открыл огонь из ружья на берегу реки и нарвался на главу администрации

Свердловчанин открыл огонь из ружья на берегу реки и нарвался на главу администрации

11 сентября 2023, 16:30
Фото: 1MI
Житель деревни Усть-Утка под Нижним Тагилом устроил стрельбу на берегу реки Чусовой, чем встревожил очевидцев и в частности руководителя местной администрации Александра Кривоноженкова.
Мы увидели, что на берегу расположилась пара, люди незнакомые. Оказалось, что они недавно приобрели здесь дом. Они сидели на берегу, выпивали и стреляли из ружья, — рассказал чиновник журналистам.

Как пояснил Кривоженков, по другую сторону реки могли находиться люди, к тому же рядом располагаются жилые дома. На своей странице во «ВКонтакте» госслужащий опубликовал видеозапись инцидента, на которой он объяснил «владельцу ранчо» недопустимость стрельбы на территории населенного пункта и пригрозил ему уголовной ответственностью.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что в отношении 38-летнего предполагаемого нарушителя возбудили административное дело по статье о стрельбе в неположенных местах (ч 2 ст. 20.13 КоАП — штраф от 40 до 50 тысяч рублей). У подозреваемого изъяли три единицы огнестрельного оружия — на весь арсенал у него имелась лицензия. В разговоре с ИА «Все новости» житель деревни отверг утверждения, что выпивал в тот день, а также озвучил свою версию происшествия: якобы стрелял не он, а некие неизвестные люди.

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