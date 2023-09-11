Свердловчанин открыл огонь из ружья на берегу реки и нарвался на главу администрации

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что в отношении 38-летнего предполагаемого нарушителя возбудили административное дело по статье о стрельбе в неположенных местах (ч 2 ст. 20.13 КоАП — штраф от 40 до 50 тысяч рублей). У подозреваемого изъяли три единицы огнестрельного оружия — на весь арсенал у него имелась лицензия. В разговоре с ИА «Все новости» житель деревни отверг утверждения, что выпивал в тот день, а также озвучил свою версию происшествия: якобы стрелял не он, а некие неизвестные люди.