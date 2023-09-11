Терапевт Иванова: При анафилаксии нужно устранить контакт с аллергеном

Об этом рассказала терапевт Виктория Иванова в беседе с изданием NEWS.ru. Врач также рассказала, что скорость развития анафилаксии напрямую зависит от того, каким путем аллерген проник в организм. Так, быстрее всего такое состояние развивается при внутривенном попадании. Например, при введении лекарственных препаратов. Реакция проявляется в течение 30 — 60 секунд. Заметив признаки аллергии, следует сразу же прекратить процесс введения такого медикамента. При попадании через пищу аллергия может проявиться через пятнадцать минут, в некоторых случаях — в течение полутора часов.