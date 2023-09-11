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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Терапевт Иванова: При анафилаксии нужно устранить контакт с аллергеном

11 сентября 2023, 13:51
Первая помощь пострадавшему от анафилактического шока заключается в том, чтобы устранить контакт организма с аллергеном. Также важно держать на контроле состояние больного до приезда скорой помощи.

Об этом рассказала терапевт Виктория Иванова в беседе с изданием NEWS.ru. Врач также рассказала, что скорость развития анафилаксии напрямую зависит от того, каким путем аллерген проник в организм. Так, быстрее всего такое состояние развивается при внутривенном попадании. Например, при введении лекарственных препаратов. Реакция проявляется в течение 30 — 60 секунд. Заметив признаки аллергии, следует сразу же прекратить процесс введения такого медикамента. При попадании через пищу аллергия может проявиться через пятнадцать минут, в некоторых случаях — в течение полутора часов.

Если причиной анафилаксии стала пища, следует незамедлительно убрать ее остатки изо рта, прополоскать ротовую полость и сделать промывание желудка. В случае укуса насекомого нужно сразу вынуть жало и приложить холод к пораженному месту.

Неотложку важно вызвать сразу после проявления первых признаков анафилаксии. В течение всего этого времени нужно наблюдать за состоянием пострадавшего — обеспечить ему доступ кислорода, открыв окно и расстегнув стесняющую одежду. До приезда врачей больного укладывают в положении с приподнятыми ногами на 45 градусов. Вставать и садиться ему при этом не разрешается.

Во время ожидания скорой помощи следует проверять пульс и дыхание. При отсутствии пульса проводится искусственный массаж сердца. Если пострадавший перестает дышать, то искусственное дыхание будет малоэффективным по причине отека гортани. Спасти ему жизнь поможет инъекция дексаметазона или адреналина. В особо экстренных случаях проводится процедура ларинготомии — рассечения гортани.

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