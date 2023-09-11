Туристы высказались о Нижнем Тагиле, а в августе жители дышали сероводородом

Туристы написали отзывы после посещения Нижнего Тагила. Большинство отметило, что город сильно изменился в лучшую сторону, однако с экологией здесь есть некоторые проблемы. Туристы также писали, что в городе есть много старинных объектов, на которые стоит посмотреть, и что город сочетает в себе новые и полуразрушенные здания.