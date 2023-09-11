Туристы высказались о Нижнем Тагиле, а в августе жители дышали сероводородом

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Published Сегодня, 15:41
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Итоги замеров воздуха в августе подвели журналисты TagilCity.ru, в городе превышал норму сероводород, а в Свердловской области началась высадка деревьев. Собрали подборку из главных эко-событий недели с 4 по 10 сентября.
Туристы написали отзывы после посещения Нижнего Тагила. Большинство отметило, что город сильно изменился в лучшую сторону, однако с экологией здесь есть некоторые проблемы. Туристы также писали, что в городе есть много старинных объектов, на которые стоит посмотреть, и что город сочетает в себе новые и полуразрушенные здания.
Реконструкция нового парка в Черноисточинске под Нижним Тагилом завершится до конца сентября. Все дорожки уже уложены плиткой. Также установлены лавочки и урны. Помимо этого, готовы несколько детских площадок, в том числе для самых маленьких.
На нескошенную траву, которая мешает пешеходам и создает аварийные ситуации, пожаловались жители Невьянска. Это место расположено в частном секторе, в микрорайоне «Пески». По словам местных жителей, некоторые люди используют это место в качестве туалета.
На четыре рубля подешевело молоко в Свердловской области с начала года. В январе средняя цена на этот продукт составляла 66,89 рубля за литр. В августе же средний ценник на молоко — 62,83 рубля.