Устроивший резню в ростовской школе девятиклассник страдает шизофренией

По данным местного издания RostovGazeta, инцидент случился в общеобразовательной школе в поселке Красный Десант в 75 километрах от Ростова-на-Дону. 15-летний ученик пришел в учреждение в маске «анонимуса» и с кухонным ножом, которым впоследствии ранил дедушку первоклассника, вахтершу и учительницу английского.