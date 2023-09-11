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Устроивший резню в ростовской школе девятиклассник страдает шизофренией

Устроивший резню в ростовской школе девятиклассник страдает шизофренией

11 сентября 2023, 09:37
Фото: 1MI
В понедельник, 11 сентября, девятиклассник ранил троих людей ножом в школе под Таганрогом.

По данным местного издания RostovGazeta, инцидент случился в общеобразовательной школе в поселке Красный Десант в 75 километрах от Ростова-на-Дону. 15-летний ученик пришел в учреждение в маске «анонимуса» и с кухонным ножом, которым впоследствии ранил дедушку первоклассника, вахтершу и учительницу английского.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, пишет портал 161.RU. Утверждается, что нападавший страдает шизофренией, а причиной вспышки агрессии школьника по отношению к учителям якобы послужила его плохая успеваемость.

По данным Telegram-канала Baza, сейчас силовики не могут допросить ученика, поскольку он находится в невменяемом состоянии. В обстоятельствах бойни разберется специально созванная антитеррористическая комиссия.

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#Происшествия#Криминал#Нападение#Школы#Ростов-на-дону#Ростовская область#Григорий Орлов
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