Устроивший резню в ростовской школе девятиклассник страдает шизофренией

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
По данным местного издания RostovGazeta, инцидент случился в общеобразовательной школе в поселке Красный Десант в 75 километрах от Ростова-на-Дону. 15-летний ученик пришел в учреждение в маске «анонимуса» и с кухонным ножом, которым впоследствии ранил дедушку первоклассника, вахтершу и учительницу английского.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, пишет портал 161.RU. Утверждается, что нападавший страдает шизофренией, а причиной вспышки агрессии школьника по отношению к учителям якобы послужила его плохая успеваемость.
По данным Telegram-канала Baza, сейчас силовики не могут допросить ученика, поскольку он находится в невменяемом состоянии. В обстоятельствах бойни разберется специально созванная антитеррористическая комиссия.