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В Екатеринбурге детсад заплатит 4,4 млн рублей семье погибшей на горке девочки

В Екатеринбурге детсад заплатит 4,4 млн рублей семье погибшей на горке девочки

11 сентября 2023, 14:12
Фото: 1MI
Кировский районный суд Екатеринбурга обязал 180-й детсад выплатить 4,4 миллиона рублей семье трехлетней девочки, погибшей в результате несчастного случая во время прогулки.
С учетом позиции прокуратуры [суд] удовлетворил исковое заявление, взыскав с МАДОУ детский сад № 180 в пользу родственников погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 4,4 млн рублей и иные расходы, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 25 января этого года на территории детсада № 10 на улице Учителей в Екатеринбурге. Трехлетняя девочка удушилась на горке — малышку доставили в реанимацию, но по прошествии пяти дней, 30 января, она скончалась.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве (ст. 109 УК) — расследование все еще продолжается. В апреле дошкольное учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей за необеспечение безопасности ребенка, в свою очередь воспитателю и заведующей сделали выговор.

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#Прокуратура#Дети#Свердловская область#Смерть#Несчастный случай#Екатеринбург#Детсад#Григорий Орлов
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