В Екатеринбурге детсад заплатит 4,4 млн рублей семье погибшей на горке девочки

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве (ст. 109 УК) — расследование все еще продолжается. В апреле дошкольное учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей за необеспечение безопасности ребенка, в свою очередь воспитателю и заведующей сделали выговор.