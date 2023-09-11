В Екатеринбурге детсад заплатит 4,4 млн рублей семье погибшей на горке девочки

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
С учетом позиции прокуратуры [суд] удовлетворил исковое заявление, взыскав с МАДОУ детский сад № 180 в пользу родственников погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 4,4 млн рублей и иные расходы, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Напомним, трагедия произошла 25 января этого года на территории детсада № 10 на улице Учителей в Екатеринбурге. Трехлетняя девочка удушилась на горке — малышку доставили в реанимацию, но по прошествии пяти дней, 30 января, она скончалась.
По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве (ст. 109 УК) — расследование все еще продолжается. В апреле дошкольное учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей за необеспечение безопасности ребенка, в свою очередь воспитателю и заведующей сделали выговор.