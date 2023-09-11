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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Екатеринбурге объяснили низкую явку на выборы

В Екатеринбурге объяснили низкую явку на выборы

11 сентября 2023, 13:18
Фото: 1MI
На выборах в гордуму Екатеринбурга явка избирателей составила 21%. Такой результат председатель Ленинского теризбиркома Вадим Антошин назвал достойным и объяснил почему.

Об этом он заявил на пресс-конференции. Также он добавил, что явка была ниже, чем на выборах в Госдуму и заксобрание два года назад. Он связал это тем, что местные выборы меньше освещались в прессе.

Также по словам Антошина, на городских выборах явка зависит от самих участников кампании — как они проводят встречи во дворах и так далее.

А, как считает первый вице-спикер свердловского заксобрания Дмитрий Жуков, в крупных городах предвыборная агитация менее заметна, чем в маленьких.

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#Политика#Гордума#Госдума#Явка#Пресс-конференция#Агитация#Пресса#Екатеринбург#Выборы#Заксобрание#Дарья Сорокина
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