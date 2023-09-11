В Екатеринбурге объяснили низкую явку на выборы

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Об этом он заявил на пресс-конференции. Также он добавил, что явка была ниже, чем на выборах в Госдуму и заксобрание два года назад. Он связал это тем, что местные выборы меньше освещались в прессе.
Также по словам Антошина, на городских выборах явка зависит от самих участников кампании — как они проводят встречи во дворах и так далее.
А, как считает первый вице-спикер свердловского заксобрания Дмитрий Жуков, в крупных городах предвыборная агитация менее заметна, чем в маленьких.