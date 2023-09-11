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Updated Сегодня, 11:14

В Екатеринбурге водитель BMW протаранил пять припаркованных машин на Ботанике

В Екатеринбурге водитель BMW протаранил пять припаркованных машин на Ботанике

11 сентября 2023, 11:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 26-летний водитель арендованного автомобиля BMW разогнался и протаранил несколько припаркованных машин.

Иномарку молодой человек взял напрокат в Перми и доехал на ней до уральской столицы. Проезжая по улице Родонитовой на Ботанике, водитель превысил скорость движения и врезался в скопление припаркованных авто — на опубликованной в Telegram-канале Ural Mash видеозаписи видно, что повреждения получили пять машин.

По данным журналистов, в момент ДТП его виновник был трезв — для него все обошлось без серьезных травм.

Ранее в этот день сообщалось, что в Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобуса, из-за чего пострадала 72-летняя пенсионерка.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Пострадавший#Екатеринбург#Авария#Григорий Орлов
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