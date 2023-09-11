В Екатеринбурге водитель BMW протаранил пять припаркованных машин на Ботанике

Иномарку молодой человек взял напрокат в Перми и доехал на ней до уральской столицы. Проезжая по улице Родонитовой на Ботанике, водитель превысил скорость движения и врезался в скопление припаркованных авто — на опубликованной в Telegram-канале Ural Mash видеозаписи видно, что повреждения получили пять машин.