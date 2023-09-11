В Екатеринбурге водитель BMW протаранил пять припаркованных машин на Ботанике

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Иномарку молодой человек взял напрокат в Перми и доехал на ней до уральской столицы. Проезжая по улице Родонитовой на Ботанике, водитель превысил скорость движения и врезался в скопление припаркованных авто — на опубликованной в Telegram-канале Ural Mash видеозаписи видно, что повреждения получили пять машин.
По данным журналистов, в момент ДТП его виновник был трезв — для него все обошлось без серьезных травм.
Ранее в этот день сообщалось, что в Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобуса, из-за чего пострадала 72-летняя пенсионерка.