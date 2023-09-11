В Екатеринбурге за дебош в самолете на 10 суток задержан мужчина

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Пассажира задержали в аэропорту «Кольцово». Из-за него самолет пришлось вынужденно отправлять на посадку, сообщили в транспортной прокуратуре.
Запрос на экстренную посадку диспетчеры получили 8 сентября в 01:40 от командира самолета. Воздушное судно летело из Москвы в Новосибирск.
Известно, что мужчина, будучи пьяным, вел себя агрессивно, а также мешал другим пассажирам. Ему много раз сделали замечание, но все их он проигнорировал.
Чтобы избежать еще больших конфликтов на борту, командир судна принял решение совершить посадку в Екатеринбурге, чтобы дебошира высадили и задержали.