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Published Сегодня, 13:58

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Updated Сегодня, 14:00

В Екатеринбурге за дебош в самолете на 10 суток задержан мужчина

В Екатеринбурге за дебош в самолете на 10 суток задержан мужчина

11 сентября 2023, 13:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на 10 суток задержан мужчина, который устроил дебош на борту самолета.

Пассажира задержали в аэропорту «Кольцово». Из-за него самолет пришлось вынужденно отправлять на посадку, сообщили в транспортной прокуратуре.

Запрос на экстренную посадку диспетчеры получили 8 сентября в 01:40 от командира самолета. Воздушное судно летело из Москвы в Новосибирск.

Известно, что мужчина, будучи пьяным, вел себя агрессивно, а также мешал другим пассажирам. Ему много раз сделали замечание, но все их он проигнорировал.

Чтобы избежать еще больших конфликтов на борту, командир судна принял решение совершить посадку в Екатеринбурге, чтобы дебошира высадили и задержали.

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