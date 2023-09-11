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В Каменске-Уральском матери, бросившей детей, грозит лишение родительских прав

В Каменске-Уральском матери, бросившей детей, грозит лишение родительских прав

11 сентября 2023, 16:25
Фото: 1MI
В отношении жительницы Каменска-Уральска Дарьи Низамовой возбудили административное дело по статье о ненадлежащем воспитании детей. 28-летняя мать четверых детей покинула дом 2 сентября 2023 года и не отвечала на звонки родных и близких.

Бывший муж Дарьи забил тревогу и распространял ориентировки по соцсетям. Вместе с нынешним супругом девушки он пошел в полицию, затем Низамова объявилась и сказала, что придет домой 11 сентября.

В заявлении пресс-службы свердловского МВД говорится, что многодетная мать хотела проучить своего нынешнего мужа, оставив на его попечении девятилетнюю дочь от первого мужа и рожденных во втором браке детей. Младшему из них всего восемь месяцев.

Мужчины отметили, что Дарья хорошая мать, но, несмотря на это, ее могут лишить права воспитывать детей, так как это не первый аналогичный случай. В минувшем году полиция нашла пропавшую Дарью в сауне в Екатеринбурге.

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