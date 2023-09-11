В Камышлове мужчина поджег две машины

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Местные жители утверждают, что они видели во дворе молодого мужчину, который, сделав дело, быстро убежал, пишет Е1. Очевидцы утверждают, что злоумышленник что-то бросил под капот, после чего произошел взрыв.
Я сначала подумала, может, кто-то нахамил ему, мстит, а потом смотрю, он на другие стоянки побежал, — добавила свидетельница событий.
В результате полностью сгорели Mazda и ВАЗ. Повреждения получила и иномарка Chevrolet Aveo. У нее оказались подожжены двери, крыло, бампер и колесо. Также повреждены крыло и бампер у ВАЗ-2121. Причиты поступка мужчины неизвестны.