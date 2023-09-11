В Камышлове мужчина поджег две машины

В результате полностью сгорели Mazda и ВАЗ. Повреждения получила и иномарка Chevrolet Aveo. У нее оказались подожжены двери, крыло, бампер и колесо. Также повреждены крыло и бампер у ВАЗ-2121. Причиты поступка мужчины неизвестны.