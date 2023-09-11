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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

В Камышлове мужчина поджег две машины

В Камышлове мужчина поджег две машины

11 сентября 2023, 08:33
Фото: 1MI
Два автомобиля поджег житель Камышлова. Это Mazda CX-5 и ВАЗ-21108. Также огонь задел и другие автомобили.

Местные жители утверждают, что они видели во дворе молодого мужчину, который, сделав дело, быстро убежал, пишет Е1. Очевидцы утверждают, что злоумышленник что-то бросил под капот, после чего произошел взрыв.

Я сначала подумала, может, кто-то нахамил ему, мстит, а потом смотрю, он на другие стоянки побежал, — добавила свидетельница событий.

В результате полностью сгорели Mazda и ВАЗ. Повреждения получила и иномарка Chevrolet Aveo. У нее оказались подожжены двери, крыло, бампер и колесо. Также повреждены крыло и бампер у ВАЗ-2121. Причиты поступка мужчины неизвестны.

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#Происшествия#Поджог#Огонь#Взрыв#Камышлов#Машины#Автомобили#Дарья Сорокина
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