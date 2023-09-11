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В Миассе конфликт в ночном клубе завершился огнестрельными ранениями трех человек

В Миассе конфликт в ночном клубе завершился огнестрельными ранениями трех человек

11 сентября 2023, 15:56
Фото: 1MI
В Челябинской области силовики задержали четырех подозреваемых в стрельбе из огнестрельного оружия в одном из ночных клубов Миасса, в результате которой пострадали три человека.

В результате конфликта на улице Свердлова в больницу доставили трех родственников 20, 28 и 73 лет — у всех оказались прострелены ноги. Как сообщили в пресс-службе челябинской полиции, преступники скрылись с места преступления на машине. Подозреваемых поймали спустя несколько часов после инцидента, ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 22 лет — операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ и местной полиции.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК — до 12 лет колонии), сейчас с ними работают следователи.

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#Происшествия#Полиция#Криминал#Стрельба#Челябинская область#Конфликт#Григорий Орлов
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