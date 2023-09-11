В Миассе конфликт в ночном клубе завершился огнестрельными ранениями трех человек

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
В результате конфликта на улице Свердлова в больницу доставили трех родственников 20, 28 и 73 лет — у всех оказались прострелены ноги. Как сообщили в пресс-службе челябинской полиции, преступники скрылись с места преступления на машине. Подозреваемых поймали спустя несколько часов после инцидента, ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 22 лет — операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ и местной полиции.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК — до 12 лет колонии), сейчас с ними работают следователи.