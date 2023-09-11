В Новой Ляле у молодого человека конфисковали автомобиль за пьяную езду

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Юношу остановили инспекторы ДПС и провели освидетельствование. Результаты подтвердили, что в момент управления машиной свердловчанин находился в алкогольном опьянении.
Кроме того, выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение осенью 2022 года, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Горожанину назначили 160 часов обязательных работ и запретили водить автомобиль в течение двух лет. Его транспорт забрали.
Напомним, недавно у жителя Пышминского района конфисковали автомобиль за управление в нетрезвом виде.