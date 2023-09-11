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В Новой Ляле у молодого человека конфисковали автомобиль за пьяную езду

В Новой Ляле у молодого человека конфисковали автомобиль за пьяную езду

11 сентября 2023, 04:06
Фото: 1MI
У 18-летнего молодого человека из Новой Ляли отобрали автомобиль за вождение в пьяном виде. Инцидент произошел в конце мая 2023 года в поселке Лобва.

Юношу остановили инспекторы ДПС и провели освидетельствование. Результаты подтвердили, что в момент управления машиной свердловчанин находился в алкогольном опьянении.

Кроме того, выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение осенью 2022 года, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Горожанину назначили 160 часов обязательных работ и запретили водить автомобиль в течение двух лет. Его транспорт забрали.

Напомним, недавно у жителя Пышминского района конфисковали автомобиль за управление в нетрезвом виде.

Житель Свердловской области лишился автомобиля за пьяное вождение
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#Происшествия#Ответственность#Приговор#Автомобиль#Водитель#Вождение#ЧП#Новая Ляля#Алкогольное опьянение#Конфискация#ДПС#Елизавета Зиборова#Инцидент#Пьяное вождение#Пьяная езда
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