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В СК возбудили уголовное дело после смерти школьницы из поселка Большой Исток

В СК возбудили уголовное дело после смерти школьницы из поселка Большой Исток

11 сентября 2023, 04:38
Фото: 1MI
В Следкоме возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства» после того, как умерла 15-летняя девочка из поселка Большой Исток под Сысертью.

Предварительно, смерть подростка была некриминальной. Точную причину ее гибели в течение месяца установит экспертиза, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам родителей, у них с дочерью ссор не было. Суицидальных наклонностей у девочки не имелось, предсмертной записки также не обнаружилось.

Напомним, девочку нашли мертвой 5 сентября 2023 года. По словам родителей учеников школы, где училась погибшая, в этом учреждении был уже не один случай самоубийства.

В поселке под Сысертью умерла девятиклассница
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