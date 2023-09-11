В СК возбудили уголовное дело после смерти школьницы из поселка Большой Исток

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:38
Предварительно, смерть подростка была некриминальной. Точную причину ее гибели в течение месяца установит экспертиза, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам родителей, у них с дочерью ссор не было. Суицидальных наклонностей у девочки не имелось, предсмертной записки также не обнаружилось.
Напомним, девочку нашли мертвой 5 сентября 2023 года. По словам родителей учеников школы, где училась погибшая, в этом учреждении был уже не один случай самоубийства.