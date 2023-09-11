tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки

В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки

11 сентября 2023, 14:30
Фото: 1MI
В городе Ревда Свердловской области в квартире, расположенной в 29-м доме по улице Карла Либкнехта, произошел взрыв.

На место происшествия приехали пожарные и увидели, что из квартиры на 4 этаже идет дым. Дверь им не открыли, тогда спасатели спустились вниз за инструментом и экипировкой, в этот момент раздался взрыв, выгнувший входную дверь, сообщает РИА «УРА.РУ».

В пострадавшей квартире обнаружили погибшего черного кота. Животное стало единственной жертвой инцидента, так как на момент происшествия его хозяина не было дома.

По предварительной информации, причиной взрыва стало короткое замыкание, вызванное неисправностью микроволновой печи. После замыкания загорелся стол, далее огонь перекинулся на кухонный гарнитур, потом прогорел шланг газовой плиты, из-за чего квартира наполнилась газом, а затем и случился взрыв.

Житель Екатеринбурга скончался после взрыва зажигалки в ванной комнате
Узнать подробнее
Читайте также:
Труп мужчины найден после пожара в одном из домов ЕкатеринбургаСтало известно состояние пострадавшего при взрыве в доме в ЕкатеринбургеВзрыв прогремел на балконе в Екатеринбурге
#Происшествия#Свердловская область#Смерть#Пожарные#Взрыв#ЧП#Короткое замыкание#Кот#Бытовой газ#Животное#Печь#Елизавета Зиборова#Погиб#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Сегодня, 08:31
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:52
«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву
Сегодня, 12:01
Новые игровые комплексы для детей появились в парке в Черной под Нижним Тагилом
Сегодня, 11:55
На 15% подорожала за год курица в Свердловской области
Сегодня, 13:11