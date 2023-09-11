В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки

На место происшествия приехали пожарные и увидели, что из квартиры на 4 этаже идет дым. Дверь им не открыли, тогда спасатели спустились вниз за инструментом и экипировкой, в этот момент раздался взрыв, выгнувший входную дверь, сообщает РИА «УРА.РУ».