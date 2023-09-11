В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
На место происшествия приехали пожарные и увидели, что из квартиры на 4 этаже идет дым. Дверь им не открыли, тогда спасатели спустились вниз за инструментом и экипировкой, в этот момент раздался взрыв, выгнувший входную дверь, сообщает РИА «УРА.РУ».
В пострадавшей квартире обнаружили погибшего черного кота. Животное стало единственной жертвой инцидента, так как на момент происшествия его хозяина не было дома.
По предварительной информации, причиной взрыва стало короткое замыкание, вызванное неисправностью микроволновой печи. После замыкания загорелся стол, далее огонь перекинулся на кухонный гарнитур, потом прогорел шланг газовой плиты, из-за чего квартира наполнилась газом, а затем и случился взрыв.