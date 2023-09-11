Водитель иномарки погиб в ДТП с «КАМАЗом» под Екатеринбургом

Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД установили, что в момент ДТП погибший не был пристегнут ремнем безопасности. По словам водителя «КАМАЗа», он заметил, что иномарка выехала на встречную полосу и затормозил, однако данный маневр не помог избежать столкновения.