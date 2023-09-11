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Водитель иномарки погиб в ДТП с «КАМАЗом» под Екатеринбургом

Водитель иномарки погиб в ДТП с «КАМАЗом» под Екатеринбургом

11 сентября 2023, 15:13
Фото: ГИБДД по Свердловской области
37-летний житель поселка Белоярский, ехавший в автомобиле Renault Duster, скончался в дорожной аварии на дороге Екатеринбург — Тюмень после столкновения с «КАМАЗом». ДТП произошло вечером 10 сентября 2023 года.

Водитель иномарки, не контролируя движение, выехал на встречку и столкнулся с грузовой машиной «КАМАЗ». Автомобиль из-за удара откинуло с дороги. Мужчина, сидевший за рулем, скончался до приезда медиков, рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД установили, что в момент ДТП погибший не был пристегнут ремнем безопасности. По словам водителя «КАМАЗа», он заметил, что иномарка выехала на встречную полосу и затормозил, однако данный маневр не помог избежать столкновения.

Напомним, 9 сентября 2023 года на трассе под Нижней Салдой шофер автомобиля, уснув во время движения, столкнулся с ехавшим навстречу мусоровозом и погиб.

Водитель заснул и погиб при столкновении с мусорозовом на трассе под Нижней Салдой
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