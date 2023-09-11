Водитель иномарки погиб в ДТП с «КАМАЗом» под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Водитель иномарки, не контролируя движение, выехал на встречку и столкнулся с грузовой машиной «КАМАЗ». Автомобиль из-за удара откинуло с дороги. Мужчина, сидевший за рулем, скончался до приезда медиков, рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД установили, что в момент ДТП погибший не был пристегнут ремнем безопасности. По словам водителя «КАМАЗа», он заметил, что иномарка выехала на встречную полосу и затормозил, однако данный маневр не помог избежать столкновения.
Напомним, 9 сентября 2023 года на трассе под Нижней Салдой шофер автомобиля, уснув во время движения, столкнулся с ехавшим навстречу мусоровозом и погиб.