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Updated Сегодня, 12:48

Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

11 сентября 2023, 12:46
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле водитель сбил девушку на пешеходном переходе. Это произошло в Дзержинском районе.

Авария произошла 10 сентября в 20:30 около дома №1Б по улице Ильича, на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Известно, что 51-летний водитель ехал в сторону Восточного шоссе. Около дома №1Б по улице Ильича он допустил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

​Девушку отвезли в Детскую горбольницу. Известно, что за рулем авто находился водитель, который ранее один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Мужчина рассказал, что он подъезжал к пешеходному переходу, как неожиданно на проезжую часть вышла девушка. Он попытался экстренно затормозить, но не успел. Проводится проверка.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#ДТП#Свердловская область#Пешеходный переход#Девушка#Дарья Сорокина
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