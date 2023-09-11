Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Авария произошла 10 сентября в 20:30 около дома №1Б по улице Ильича, на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что 51-летний водитель ехал в сторону Восточного шоссе. Около дома №1Б по улице Ильича он допустил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девушку отвезли в Детскую горбольницу. Известно, что за рулем авто находился водитель, который ранее один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Мужчина рассказал, что он подъезжал к пешеходному переходу, как неожиданно на проезжую часть вышла девушка. Он попытался экстренно затормозить, но не успел. Проводится проверка.