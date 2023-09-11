Водитель влетел в фонарный столб в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:14
При повороте вправо водитель ехал на небезопасной скорости, из-за чего он не справился с управлением и наехал на столб, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В дорожной аварии пострадал пассажир, ехавший в автомобиле. Сейчас ему оказывается медпомощь. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС проводят проверку. Движение на этом участке дороги ограничено.
Напомним, ночью 10 сентября 2023 года в Екатеринбурге мотоциклист, не справившись с управлением, врезался в забор и погиб на месте ДТП.