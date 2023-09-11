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Водитель влетел в фонарный столб в Екатеринбурге

Водитель влетел в фонарный столб в Екатеринбурге

11 сентября 2023, 05:14
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель автомобиля ВАЗ врезался в фонарный столб в Екатеринбурге. Инцидент произошел на перекрестке улицы Челюскинцев — проспекте Космонавтов.

При повороте вправо водитель ехал на небезопасной скорости, из-за чего он не справился с управлением и наехал на столб, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В дорожной аварии пострадал пассажир, ехавший в автомобиле. Сейчас ему оказывается медпомощь. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС проводят проверку. Движение на этом участке дороги ограничено.

Напомним, ночью 10 сентября 2023 года в Екатеринбурге мотоциклист, не справившись с управлением, врезался в забор и погиб на месте ДТП.

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