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Updated Сегодня, 13:51

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 62% за неделю

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 62% за неделю

11 сентября 2023, 13:49
Фото: 1MI
За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 62,9 процента: за медпомощью обратились 23 тысячи жителей региона.
Уровень заболеваемости выше среднеобластного в Полевском, Богдановиче, Сухом Логу, Каменске-Уральском, ЗАТО Свободном, Ирбитском, Каменском, Рефтинском, Сысертском городских округах, — сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Как отметили в санитарном ведомстве, среди возбудителей ОРВИ сегодня наиболее массово распространен риновирус. За прошедшую неделю на долю детей пришлось 65% от общего числа заболевших.

На фоне вспышки респираторных инфекций специалисты Роспотребнадзора призывают свердловчан следовать мерам эпидемиологической безопасности: тщательно мыть руки, не трогать лицо, не приближаться вплотную к людям в общественных местах, а при подозрении на инфицирование минимизировать личные контакты с другими людьми. Также обезопасить себя можно через вакцинацию от гриппа.

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#Свердловская область#Грипп#Здоровье#Роспотребнадзор#ОРВИ#Инфекция#Григорий Орлов
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