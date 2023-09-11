Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 62% за неделю

На фоне вспышки респираторных инфекций специалисты Роспотребнадзора призывают свердловчан следовать мерам эпидемиологической безопасности: тщательно мыть руки, не трогать лицо, не приближаться вплотную к людям в общественных местах, а при подозрении на инфицирование минимизировать личные контакты с другими людьми. Также обезопасить себя можно через вакцинацию от гриппа.