Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 62% за неделю

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Уровень заболеваемости выше среднеобластного в Полевском, Богдановиче, Сухом Логу, Каменске-Уральском, ЗАТО Свободном, Ирбитском, Каменском, Рефтинском, Сысертском городских округах, — сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Как отметили в санитарном ведомстве, среди возбудителей ОРВИ сегодня наиболее массово распространен риновирус. За прошедшую неделю на долю детей пришлось 65% от общего числа заболевших.
На фоне вспышки респираторных инфекций специалисты Роспотребнадзора призывают свердловчан следовать мерам эпидемиологической безопасности: тщательно мыть руки, не трогать лицо, не приближаться вплотную к людям в общественных местах, а при подозрении на инфицирование минимизировать личные контакты с другими людьми. Также обезопасить себя можно через вакцинацию от гриппа.