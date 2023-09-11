tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Заключенный организовал азартные игры в колонии Екатеринбурга

Заключенный организовал азартные игры в колонии Екатеринбурга

11 сентября 2023, 07:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчину обвинили в организации азартных игр на территории пенитенциарного учреждения. Приговор вынесен в отношении Евгения П.

Мужчину обвинили по п. 1 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что с 2018 года Евгений отбывает наказание в пенитенциарном учреждении. Летом прошлого года он решил организовать и проводить там азартные игры.

Так, он нашел помещение на территории колонии, изготовил игральные карты и фишки. Играли в карты на деньги заключенные по ночам. Выигранные деньги Евгений использован для личных нужд.

В результате мужчине назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, а по совокупности приговоров в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы.

За организацию незаконных азартных игр жителям Екатеринбурга грозит до 4 лет тюрьмы
Узнать подробнее
#Происшествия#Заключенные#Азартные игры#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УК РФ
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Сегодня, 08:31
Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей
9 сентября, 16:06
Рекордная нехватка персонала зафиксирована в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
«Работай, служи». Екатеринбурженки ответили митрополиту после призывов рожать
Вчера, 07:12
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
8 сентября, 08:22