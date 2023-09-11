Заключенный организовал азартные игры в колонии Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Мужчину обвинили по п. 1 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Известно, что с 2018 года Евгений отбывает наказание в пенитенциарном учреждении. Летом прошлого года он решил организовать и проводить там азартные игры.
Так, он нашел помещение на территории колонии, изготовил игральные карты и фишки. Играли в карты на деньги заключенные по ночам. Выигранные деньги Евгений использован для личных нужд.
В результате мужчине назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, а по совокупности приговоров в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы.