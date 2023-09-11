Зарплаты свердловских чиновников поднимут более чем на 10%

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Увеличить (индексировать) с 1 октября 2023 года в 1,109 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области, — говорится в указе губернатора Евгения Куйвашева, опубликованном на региональном сайте правовой информации.
Ранее в департаменте информполитики Свердловской области анонсировали повышение зарплат обычных свердловчан с 1 октября. Однако индексация распространится только на работников бюджетной сферы, в частности на учителей, воспитателей, бухгалтеров, гардеробщиков, слесарей и машинистов.
В марте этого года гордума Екатеринбурга приняла решение о поднятии зарплат мэру Алексею Орлову и другим чиновникам. Оклад градоначальника повысили сразу на 25 тысяч рублей — до 217 тысяч рублей без учета премий.