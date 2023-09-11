tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Зарплаты свердловских чиновников поднимут более чем на 10%

Зарплаты свердловских чиновников поднимут более чем на 10%

11 сентября 2023, 11:44
Фото: 1MI
С 1 октября зарплата госслужащих в Свердловской области вырастет более чем на 10%.
Увеличить (индексировать) с 1 октября 2023 года в 1,109 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области, — говорится в указе губернатора Евгения Куйвашева, опубликованном на региональном сайте правовой информации.

Ранее в департаменте информполитики Свердловской области анонсировали повышение зарплат обычных свердловчан с 1 октября. Однако индексация распространится только на работников бюджетной сферы, в частности на учителей, воспитателей, бухгалтеров, гардеробщиков, слесарей и машинистов.

В марте этого года гордума Екатеринбурга приняла решение о поднятии зарплат мэру Алексею Орлову и другим чиновникам. Оклад градоначальника повысили сразу на 25 тысяч рублей — до 217 тысяч рублей без учета премий.

Читайте также:
Депутат Госдумы Алексей Нечаев предложил оценивать работу чиновников на ГосуслугахИщут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
#Политика#Экономика#Свердловская область#Чиновники#Зарплата#Екатеринбург#Повышение зарплат#Григорий Орлов
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Сегодня, 08:31
Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей
9 сентября, 16:06
Рекордная нехватка персонала зафиксирована в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
«Работай, служи». Екатеринбурженки ответили митрополиту после призывов рожать
Вчера, 07:12
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
8 сентября, 08:22