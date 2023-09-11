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Житель Екатеринбурга добился штрафа для атаковавшей его звонками МФО

Житель Екатеринбурга добился штрафа для атаковавшей его звонками МФО

11 сентября 2023, 10:48
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга пожаловался судебным приставам на слишком частые напоминания о задолженности по процентам со стороны микрокредитной организации. В итоге суд встал на сторону заемщика и оштрафовал МФО.
В нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц, сотрудники одной из микрофинансовых организаций осуществляли звонки на личный номер телефона мужчины, — сообщили в пресс-службе свердловского управления ФССП.

Представители компании звонили как самому должнику, так и его жене. Отмечается, что получатель ссуды не соглашался обсуждать свой займ с третьими лицами кредитной организации, но несмотря на это обстоятельство, сталкивался со шквалом звонков и сообщений. Тем самым на заемщика оказывалось «психологическое давление», заключил суд и оштрафовал неназванную фирму на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.57 КоАП.

Ранее сообщалось, что микрокредитная организация потребовала с екатеринбуржца полмиллиона рублей за долг в 7000 рублей.

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#Экономика#Свердловская область#Кредит#Судебные приставы#Екатеринбург#МФО#Григорий Орлов
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