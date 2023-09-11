Житель Екатеринбурга добился штрафа для атаковавшей его звонками МФО

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц, сотрудники одной из микрофинансовых организаций осуществляли звонки на личный номер телефона мужчины, — сообщили в пресс-службе свердловского управления ФССП.
Представители компании звонили как самому должнику, так и его жене. Отмечается, что получатель ссуды не соглашался обсуждать свой займ с третьими лицами кредитной организации, но несмотря на это обстоятельство, сталкивался со шквалом звонков и сообщений. Тем самым на заемщика оказывалось «психологическое давление», заключил суд и оштрафовал неназванную фирму на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.57 КоАП.
Ранее сообщалось, что микрокредитная организация потребовала с екатеринбуржца полмиллиона рублей за долг в 7000 рублей.