Житель Екатеринбурга добился штрафа для атаковавшей его звонками МФО

Представители компании звонили как самому должнику, так и его жене. Отмечается, что получатель ссуды не соглашался обсуждать свой займ с третьими лицами кредитной организации, но несмотря на это обстоятельство, сталкивался со шквалом звонков и сообщений. Тем самым на заемщика оказывалось «психологическое давление», заключил суд и оштрафовал неназванную фирму на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.57 КоАП.