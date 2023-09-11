tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Житель Екатеринбурга скончался после взрыва зажигалки в ванной комнате

Житель Екатеринбурга скончался после взрыва зажигалки в ванной комнате

11 сентября 2023, 09:07
Фото: 1MI
В Екатеринбурге проводится проверка после взрыва зажигалки в ванной у местного жителя. После случившегося мужчина скончался.

По данным старшего помощника главы СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, ЧП произошло 6 сентября в одной из квартир дома по улице Циолковского.

У мужчины диагностировали ожоги и отвезли его в больницу, где он скончался 11 сентября. Теперь следователи проводят проверку по факту случившегося.

Как отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в тот день мужчина заправлял зажигалку в ванной комнате. Когда он решил проверить ее работоспособность, произошел взрыв. Умершему было 35 лет.

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Нижнекамске
Узнать подробнее
#Проверка#Полиция#Газовый баллон#Взрыв#ЧП#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Сегодня, 08:31
Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей
9 сентября, 16:06
Рекордная нехватка персонала зафиксирована в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
«Работай, служи». Екатеринбурженки ответили митрополиту после призывов рожать
Вчера, 07:12
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
8 сентября, 08:22