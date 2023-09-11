Житель Екатеринбурга скончался после взрыва зажигалки в ванной комнате

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
По данным старшего помощника главы СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, ЧП произошло 6 сентября в одной из квартир дома по улице Циолковского.
У мужчины диагностировали ожоги и отвезли его в больницу, где он скончался 11 сентября. Теперь следователи проводят проверку по факту случившегося.
Как отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в тот день мужчина заправлял зажигалку в ванной комнате. Когда он решил проверить ее работоспособность, произошел взрыв. Умершему было 35 лет.