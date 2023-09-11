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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Жителей Свердловской области ожидает сухая и теплая погода

Жителей Свердловской области ожидает сухая и теплая погода

11 сентября 2023, 06:25
Фото: 1MI
В Свердловской области прогнозируется погода без осадков и теплая на протяжении недели с 11 по 18 сентября 2023 года.

О прогнозе погоды рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале. Так, температура воздуха будет +15… +20 градусов.

Небольшие осадки вероятны в конце недели в связи с разрушенным антициклоном. В Екатеринбурге в эти дни будет облачно с прояснениями, а дневная температура — +14… +16 градусов.

Напомним, на текущей неделе в Нижнем Тагиле ожидается бабье лето до +21 градуса. При этом ночью температура воздухе будет достигать +7… +10 градусов.

Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей
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