Жителей Свердловской области ожидает сухая и теплая погода

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
О прогнозе погоды рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале. Так, температура воздуха будет +15… +20 градусов.
Небольшие осадки вероятны в конце недели в связи с разрушенным антициклоном. В Екатеринбурге в эти дни будет облачно с прояснениями, а дневная температура — +14… +16 градусов.
Напомним, на текущей неделе в Нижнем Тагиле ожидается бабье лето до +21 градуса. При этом ночью температура воздухе будет достигать +7… +10 градусов.