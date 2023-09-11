«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву

В свою очередь, на похожу проблему, но уже в черте города, пожаловалась другая жительница Невьянска — Светлана. Она поинтересовалась, кто тогда ответственен за уборку территории по улице Ленина, где проходит тротуар у бывшего детского сада. Пройти там сейчас нереально из-за выросшей с человеческий рост травы. Интересно, что это место располагается практически в центре города и недалеко от Наклонной башни.