«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Место, на которое пожаловалась одна из жительниц Невьянска, находится в частном секторе, в микрорайоне «Пески». На кадрах видна заросшая тропа, которая, очевидно, является единственным проходом вдоль оживленной дороги.
Опасный поворот, у нас такая пешеходная дорожка. За лето ни разу коммунальные службы ее не обкашивали. Как должны ходить дети в школу с утра? Это просто ужасно. Дальше за поворотом — хуже, там лопухи растут. Центральная улица, поворот на Пушкина, вот такой красивый, — сообщает в видео жительница Невьянска.
В комментариях свой ответ оставил представитель мэрии директор МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба НГО» Евгений Середкин. Он отметил, что скос травы на указанной улице — прерогатива застройщиков индивидуальных жилых домов. Однако запрос в администрацию на покос травы все же был сделан, с обещанием выполнить работы в порядке очередности.
Тем не менее, в адрес МБУ «Управление хозяйством НГО», являющегося подрядчиком по содержанию улично-дорожной сети в Невьянском городском округе, 05.09.2023 направлена заявка на скос травы вдоль поименованного тротуара, — пишет Евгений Середкин.
В свою очередь, на похожу проблему, но уже в черте города, пожаловалась другая жительница Невьянска — Светлана. Она поинтересовалась, кто тогда ответственен за уборку территории по улице Ленина, где проходит тротуар у бывшего детского сада. Пройти там сейчас нереально из-за выросшей с человеческий рост травы. Интересно, что это место располагается практически в центре города и недалеко от Наклонной башни.
Лопухи, крапива выше человеческого роста, хоть один человек из администрации и иже подобным организациям там ходил за лето? В прятки играть, фиг найдешь… И прокуратура недалеко обосновалась, тоже не видит. Конечно, с проезжей части из машин за постройками магазинов не видно. А приезжие люди туда в туалет ходят, т. к. нет в городе платных туалетов. Выясняется, нет худа без добра, — жалуется горожанка.
Как заверил Светлану Евгений Середкин, эту территорию (у заброшенного здания) обязан убирать собственник. Но где его найти и как принудить, ответа нет. По этой дороге пролегает путь до местной детской художественной школы, и ходить там опасно, уверены горожане.
О первых результатах уборки травы и пешеходный местные жители сообщили спустя несколько дней, опубликовав фотографию одной из невьянских дорог.
Жительница Любовь Запрудина сделала фотографии лестницы, которая ведет к местному бизнес-инкубатору, построенному на месте старой школы на горе. Также по этой лестнице ходят жители частного сектора с детьми. Узкие ступени заросли травой, и теперь там может с трудом пройти только один человек.
Это ступеньки ведущие к бизнес-инкубатору. Все заросло крапивой и бурьяном. Тут невозможно даже одному человеку пройти, а если навстречу идет человек, так обязательно его «искусает» заросли жгучей крапивы, — пишет Любовь в сообществе «Инцидент Невьянск».
Представители ЕДДС НГО только после жалобы жильцов передали информацию в подрядную организацию и пообещали решить проблему в течение нескольких дней.
Проблема, которую подняли невьянцы, волнует людей из других населенных пунктов Невьянского округа. Так, жители села Быньги, находящегося по соседству, просят обратить внимание на свою улице Ленина, где отсутствуют тротуары, однако есть дошкольное учреждение. Ответ на этот запрос прокомментировали представители правительства.
Дорога региональная, профильный отдел администрации Невьянска подготовит и отправит запрос в областной Минтранс о включении дороги в программу для обустройства тротуара, — ответили в сообществе «Свердловская область».
Жительница села Таволги также обратила внимание на местную проблему и отсутствие тротуаров. О приборке территории сообщили также представители правительства.
Как сообщили в управлении населенных пунктов — дорога регионального значения, 4 категории, тротуары на ней не предусмотрены. Эта территория находится в пойме реки, кусты немного почистили.