tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Жители Свердловской области примут участие в «IT-диктанте»

Жители Свердловской области примут участие в «IT-диктанте»

11 сентября 2023, 15:49
Фото: Midjourney
Жители Свердловской области смогут проверить свою цифровую грамотность во всероссийской акции «IT-диктант». Мероприятие состоится 13 сентября 2023 года.

В диктанте будет 32 тестовых вопроса разной сложности — от базовых умений владения компьютерами до навыков пользования социальными сетями и защитой личных данных, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

В IT-диктанте есть начальные, стандартные уровни сложности, а также PRO-версия, предназначенная для уверенных в своей цифровой грамотности.

Участникам мероприятия будет выставлена объективная оценка их знаниям, а также они смогут понять, какие навыки им стоит улучшить. Во время онлайн-тестирования итоги можно проверить сразу после окончания.

Напомним, 7 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле открылся Центр грамотности на базе городской библиотеки.

Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге состоится фестиваль дебютного кино «Одна шестая»Студенту из Нижнего Тагила вручили награду за победу в конкурсе им. Аммоса ЧерепановаВ Нижнем Тагиле открылась выставка работ учеников школ искусств
#Общество#Свободное время#Свердловская область#Участники#Мероприятие#Социальные сети#Диктант#IT#Елизавета Зиборова#Цифровая грамотность#IT-диктант#Защита личных данных#Онлайн-тестирование
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Сегодня, 08:31
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:52
«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву
Сегодня, 12:01
Новые игровые комплексы для детей появились в парке в Черной под Нижним Тагилом
Сегодня, 11:55
На 15% подорожала за год курица в Свердловской области
Сегодня, 13:11
В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки
Сегодня, 14:30