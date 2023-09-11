Жители Свердловской области примут участие в «IT-диктанте»

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В диктанте будет 32 тестовых вопроса разной сложности — от базовых умений владения компьютерами до навыков пользования социальными сетями и защитой личных данных, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
В IT-диктанте есть начальные, стандартные уровни сложности, а также PRO-версия, предназначенная для уверенных в своей цифровой грамотности.
Участникам мероприятия будет выставлена объективная оценка их знаниям, а также они смогут понять, какие навыки им стоит улучшить. Во время онлайн-тестирования итоги можно проверить сразу после окончания.
Напомним, 7 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле открылся Центр грамотности на базе городской библиотеки.