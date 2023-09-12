10-летний мальчик из Каменска-Уральского найден в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Ребенка нашли на железнодорожном вокзале. Сюда он добрался самостоятельно, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.
Тревогу после пропажи ребенка забила 39-летняя мама. Мать рассказала, что, приехав в Екатеринбург, мальчик сам позвонил ей, а после его телефон оказался недоступен.
Ребенка забрали с вокзала и отвезли в отделение полиции. Сам мальчик сказал, что приехал в уральскую столицу на электричке, чтобы погулять по городу. Билет он купил, воспользовавшись картой мамы.
В Екатеринбурге мальчик гулял до темноты, а когда вернулся на вокзал, то узнал, что электрички до Каменска-Уральского уже не ходят. Тогда он позвонил маме, а после этого звонка телефон разрядился и отключился.
С матерью ребенка уже провели беседу. Ребенок уже воссоединился с мамой.