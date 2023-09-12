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10-летний мальчик из Каменска-Уральского найден в Екатеринбурге

10-летний мальчик из Каменска-Уральского найден в Екатеринбурге

12 сентября 2023, 11:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге нашли 10-летнего мальчика, который пропал в Каменске-Уральском. Он уехал в другой город на электричке.

Ребенка нашли на железнодорожном вокзале. Сюда он добрался самостоятельно, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

Тревогу после пропажи ребенка забила 39-летняя мама. Мать рассказала, что, приехав в Екатеринбург, мальчик сам позвонил ей, а после его телефон оказался недоступен.

Ребенка забрали с вокзала и отвезли в отделение полиции. Сам мальчик сказал, что приехал в уральскую столицу на электричке, чтобы погулять по городу. Билет он купил, воспользовавшись картой мамы.

В Екатеринбурге мальчик гулял до темноты, а когда вернулся на вокзал, то узнал, что электрички до Каменска-Уральского уже не ходят. Тогда он позвонил маме, а после этого звонка телефон разрядился и отключился.

С матерью ребенка уже провели беседу. Ребенок уже воссоединился с мамой.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Ребенок#Полиция#Мать#ЧП#Железнодорожный вокзал#Электричка#Пропажа#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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