tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Авиарейс Сочи — Омск совершил экстренную посадку на грунт

Авиарейс Сочи — Омск совершил экстренную посадку на грунт

12 сентября 2023, 04:02
Фото: 1MI
Самолет, который летел в Омск из Сочи, был вынужден сделать экстренную посадку утром 12 сентября 2023 года.

Лайнер приземлился на грунт рядом с Новосибирском. В транспорте находилось 170 пассажиров, среди них 23 ребенка, рассказали в Telegram-канале Baza.

Сейчас информация об экстренном приземлении проверяется. Подробностей, а также сведений о пострадавших пока нет.

Напомним, в августе 2023 года несколько самолетов, которые летели из Нижневартовска, Еревана и Москвы, вынужденно приземлились в аэропорту Кольцово в связи с плохой погодой в Тюмени.

Четыре самолета внепланово приземлились в аэропорту Кольцово
Узнать подробнее
Читайте также:
Вылет рейса Сочи — Екатеринбург задержался почти на два часа из-за штормаУ пассажирки авиарейса Москва — Екатеринбург случился сердечный приступСамолет не смог взлететь в Екатеринбурге из-за технической неполадки
#Происшествия#Омск#Информация#Пассажиры#Маршрут#Самолет#ЧП#Авиарейс#Экстренная посадка#Елизавета Зиборова#Приземление#Инцидент#Экстренная посадка борта "Уральских авиалиний" в пшеничном поле
Подпишитесь
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:52
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Вчера, 08:31
«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву
Вчера, 12:01
Новые игровые комплексы для детей появились в парке в Черной под Нижним Тагилом
Вчера, 11:55
В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки
Вчера, 14:30