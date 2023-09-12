Авиарейс Сочи — Омск совершил экстренную посадку на грунт

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Лайнер приземлился на грунт рядом с Новосибирском. В транспорте находилось 170 пассажиров, среди них 23 ребенка, рассказали в Telegram-канале Baza.
Сейчас информация об экстренном приземлении проверяется. Подробностей, а также сведений о пострадавших пока нет.
Напомним, в августе 2023 года несколько самолетов, которые летели из Нижневартовска, Еревана и Москвы, вынужденно приземлились в аэропорту Кольцово в связи с плохой погодой в Тюмени.