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Автобус в Нижнем Тагиле возил пассажиров с открытой дверью

Автобус в Нижнем Тагиле возил пассажиров с открытой дверью

12 сентября 2023, 03:40
Фото: 1MI
Пассажирский автобус №55 в Нижнем Тагиле ездил с открытой дверью.

Об открытых дверях автобуса во время поездки сообщил один из пассажиров данного маршрута. По его словам, ехать было немного страшно, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

В отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу отметили, что по факту инцидента будет проведена проверка, так как водитель не соблюдал правила перевозки пассажиров. Ему грозит административное взыскание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле автобус №14 ехал на запрещающий сигнал светофора. В отношении него проведут проверку в ГИБДД. Водителю грозит штраф в размере тысяча рублей.

Водителя автобуса в Нижнем Тагиле проверят после проезда на красный сигнал светофора
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