Автобус в Нижнем Тагиле возил пассажиров с открытой дверью

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:40
Об открытых дверях автобуса во время поездки сообщил один из пассажиров данного маршрута. По его словам, ехать было немного страшно, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
В отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу отметили, что по факту инцидента будет проведена проверка, так как водитель не соблюдал правила перевозки пассажиров. Ему грозит административное взыскание в виде штрафа в размере 500 рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле автобус №14 ехал на запрещающий сигнал светофора. В отношении него проведут проверку в ГИБДД. Водителю грозит штраф в размере тысяча рублей.