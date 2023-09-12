Автохам из Нижнего Тагила объяснил полиции, почему он ехал по «зебре»

Автохам из Нижнего Тагила, который на Mazda СХ-5 проехал по пешеходному переходу на красный сигнал светофора, объяснил свое поведение. Кроме нарушения, он также напал на молодого человека и девушку, так как они снимали его на камеру.

В полиции Нижнего Тагила по данному факту провели проверку. Там выяснили, что за рулем автомобиля находился 29-летний мужчина. Ему был выписан административный штраф в размере двух тысяч рублей. Сам водитель рассказал, почему были нарушены правила дорожного движения. Гражданин пояснил стражам порядка, что ему там удобнее было ехать, — сообщили в полиции. Ранее по поводу данной ситуации высказался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку. Бастрыкин заинтересовался делом мигранта, который избил жителей Нижнего Тагила Узнать подробнее