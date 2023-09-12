Автохам из Нижнего Тагила объяснил полиции, почему он ехал по «зебре»

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В полиции Нижнего Тагила по данному факту провели проверку.
Там выяснили, что за рулем автомобиля находился 29-летний мужчина. Ему был выписан административный штраф в размере двух тысяч рублей. Сам водитель рассказал, почему были нарушены правила дорожного движения.
Гражданин пояснил стражам порядка, что ему там удобнее было ехать, — сообщили в полиции.
Ранее по поводу данной ситуации высказался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку.