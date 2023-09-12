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Библиотекарь из Екатеринбурга перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

Библиотекарь из Екатеринбурга перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

12 сентября 2023, 15:28
Фото: 1MI
Очередной жертвой телефонных аферистов стала пожилая жительница Екатеринбурга, сообщает 9-й отдел полиции Верх-Исетского района. У женщины 1963 года рождения, работающей библиотекарем, украли личные сбережения на сумму 862 000 рублей.

Потерпевшей позвонила якобы сотрудница «Госуслуг», заявившая, что ее аккаунт был взломан. Женщина назвала номер телефона «злоумышленников», собирающихся оформить кредит через личный кабинет на сайте «Госуслуг», и затем переключила на «специалиста центробанка».

Жертву убедили в том, что ее накопления пытаются снять и настойчиво рекомендовали обналичить всю сумму и положить на «безопасный счет».

Позже поступил звонок от «сотрудника ФСБ», он рассказал о возбуждении уголовного дела наработников банка и назвал «безопасный счет» для перевода денег. Так все свои деньги женщина отправила неизвестным, которых теперь разыскивает полиция.

Напомним, в Екатеринбурге у женщины, больной онкологией, аферисты похитили около миллиона рублей.

Мошенники похитили у больной раком жительницы Екатеринбурга почти миллион рублей
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