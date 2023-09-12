Библиотекарь из Екатеринбурга перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Потерпевшей позвонила якобы сотрудница «Госуслуг», заявившая, что ее аккаунт был взломан. Женщина назвала номер телефона «злоумышленников», собирающихся оформить кредит через личный кабинет на сайте «Госуслуг», и затем переключила на «специалиста центробанка».
Жертву убедили в том, что ее накопления пытаются снять и настойчиво рекомендовали обналичить всю сумму и положить на «безопасный счет».
Позже поступил звонок от «сотрудника ФСБ», он рассказал о возбуждении уголовного дела наработников банка и назвал «безопасный счет» для перевода денег. Так все свои деньги женщина отправила неизвестным, которых теперь разыскивает полиция.
Напомним, в Екатеринбурге у женщины, больной онкологией, аферисты похитили около миллиона рублей.