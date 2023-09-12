«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Анонимное сообщение в соцсетях и мессенджерах о срочном необходимом отказе от сбора и хранения биометрических данных вызвало панику у жителей ряда регионов. В связи с этим люди массово стали обращаться в МФЦ.
Читатели telegram-каналов получили фейковые сообщения о том, что банкоматы на территории России будут записывать биометрические данные без варианта удаления, с призывом подписать обязательный «отказ от предоставления биометрических данных в общую базу». Более того, в сети распространяется даже образец заявления для этого отказа.
В трех районах Нижнего Тагила работает по филиалу многофункционального центра. Еще один — открыт для жителей села Николо-Павловское. Мы пообщались с сотрудниками организации в Тагилстроевском районе — на Металлургов, 46б. Там редакции TagilCity.ru сообщили, что работа ведется в штатном режиме.
Если у человека не брали такие биометрические данные в банке, а это голос и лицо, то смысла отказываться нет. От чего отказываться? Работаем в штатном режиме, бежать отказываться нет никакой необходимости, — поясняет сотрудник МФЦ в разговоре с корреспондентом.
Тем не менее, в МФЦ Свердловской области редакции TagilCity.ru сообщили, что в Нижнем Тагиле количество обращений по этой услуге за месяц увеличилось почти в 24 раза: в июле прием составил 98 обращений, а в августе — 2371. В Екатеринбурге, также по информации регионального МФЦ, в июле прием обращений составил 288 штук, а в августе — 5025).
Тем не менее, около четырех человек посетили отделение, но их поведение, уверяет источник, было достаточно странным и говорило о принадлежности к идеям конспирологии или сектантству.
Таких к нам несколько человек приходило, натуральные сектанты, которые даже не хотели паспорт давать. Они написали отказ собственноручно, там красной пастой, синей что-то подчеркнули, что-то выделили. Одна посетительница написала вместо «женщина» слово «женчина», якобы чин человека, — сообщили в МФЦ на Металлургов.
В филиале на Космонавтов нездорового оживления также нет. Администраторы принимают посетителей в обычном режиме. Суть запросов, с которыми в МФЦ обратились за 15 минут: несколько человек хотели получить услугу по регистрации недвижимости, еще одна женщина намеревалась зарегистрировать иностранного гражданина.
В отделении «Мои документы» на Вагонке по Вагоностроителей, 64 та же история — работа по приему документов для оказания различных услуг ведется в штатном режиме.
В российских СМИ публикуют информацию о том, что в некоторых городах в МФЦ действительно выстроились очереди именно на услугу по отказу от биометрии. К примеру, в Волгограде в одно из отделений за день пришли как минимум 177 человек. Все это люди, которые получили рассылку либо их родственники — «Дети приводят 80-летних бабулек писать отказ».
На самом деле, поясняют в МФЦ, если человек раньше никогда нигде не оформлял биометрию, то нововведения его не коснутся. До 30 сентября биометрические данные россиян (лицо и голос) будут переданы в Единую биометрическую систему. Это государственная организация, которая будет обеспечивать безопасность этой информации, а сторонние организации, которые ранее регистрировали биометрию, не смогут больше хранить их у себя. Это установлено федеральным законом №572-ФЗ, принятым в декабре 2022 года.