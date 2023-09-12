«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии

На самом деле, поясняют в МФЦ, если человек раньше никогда нигде не оформлял биометрию, то нововведения его не коснутся. До 30 сентября биометрические данные россиян (лицо и голос) будут переданы в Единую биометрическую систему. Это государственная организация, которая будет обеспечивать безопасность этой информации, а сторонние организации, которые ранее регистрировали биометрию, не смогут больше хранить их у себя. Это установлено федеральным законом №572-ФЗ, принятым в декабре 2022 года.