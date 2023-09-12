Домики сказочных жителей леса появились на Голом камне в Нижнем Тагиле

Домики жителей леса обнаружили на поляне, почти у самой горы Голый Камень. Кто и зачем установил там эти постройки, неизвестно. К первому домику уже начали пристраивать новые жилища. Вероятно, скоро там появится целая деревня.

Домики очень напоминают знаменитые дома Шира, в которых жили хоббиты Толкиена. Между домами проложены деревянные лестницы, также есть указатели, в какой стороне искать воду, и даже установлено уличное освещение в виде фонарных столбов. Мнения у жителей Нижнего Тагила разделились лишь в том, кто может жить в этих домиках, кто-то предположил, что это дома хоббитов, а у кого-то своя собственная версия. А чего хоббиты? Есть наши мало продвинутые чуди. Маленький народец живущий под землёй, — Анна, жительница Нижнего Тагила. Немного волшебства для местами сурового Уральского края не повредит. В сети интернет эту новость сейчас активно обсуждают. Люди призывают сохранить уникальное место и приумножить его. Домики лесных жителей Фото: Андрей Городецкий