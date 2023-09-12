Домики сказочных жителей леса появились на Голом камне в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:00
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Домики очень напоминают знаменитые дома Шира, в которых жили хоббиты Толкиена. Между домами проложены деревянные лестницы, также есть указатели, в какой стороне искать воду, и даже установлено уличное освещение в виде фонарных столбов.
Мнения у жителей Нижнего Тагила разделились лишь в том, кто может жить в этих домиках, кто-то предположил, что это дома хоббитов, а у кого-то своя собственная версия.
А чего хоббиты? Есть наши мало продвинутые чуди. Маленький народец живущий под землёй, — Анна, жительница Нижнего Тагила.
Немного волшебства для местами сурового Уральского края не повредит. В сети интернет эту новость сейчас активно обсуждают. Люди призывают сохранить уникальное место и приумножить его.