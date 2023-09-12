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Экипаж самолета «Уральских авиалиний» отстранят от работы

Экипаж самолета «Уральских авиалиний» отстранят от работы

12 сентября 2023, 10:27
Фото: 1MI
От работы отстранят экипаж самолета «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку.

Самолет следовал рейсом Сочи — Омск, но сел в поле в Новосибирской области. Сейчас проводится расследование, и пока оно не закончится весь экипаж будет отстранен от работы, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов на брифинге.

Самолет также пока не будет летать. Гендиректор отметил, что количество полетов придется урезать. Как будет проходить транспортировка самолета с поля, пока неизвестно. Боинг постараются восстановить.

Напомним, что самолет подал сигнал тревоги утром 12 сентября, после чего он совершил аварийную посадку. На борту находилось 159 человек, в том числе 23 ребенка.

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