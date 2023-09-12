Экипаж самолета «Уральских авиалиний» отстранят от работы

Самолет следовал рейсом Сочи — Омск, но сел в поле в Новосибирской области. Сейчас проводится расследование, и пока оно не закончится весь экипаж будет отстранен от работы, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов на брифинге.