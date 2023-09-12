Экипаж «Уральских авиалиний» наградят после посадки на грунте

Утром 12 сентября у самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск не открылись закрылки. В результате в Омске борт приземлиться не смог. В местном аэропорту слишком короткая взлетная полоса и судну не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок.