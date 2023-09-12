Экипаж «Уральских авиалиний» наградят после посадки на грунте

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Утром 12 сентября у самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск не открылись закрылки. В результате в Омске борт приземлиться не смог. В местном аэропорту слишком короткая взлетная полоса и судну не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок.
В результате самолет был направлен в аэропорт Новосибирска. Но в полете был слишком сильный встречный ветер. Это привело к быстрому сжиганию топлива. Самолеты приняли решение совершить посадку в 400 километрах от Омска. Посадка совершена успешно.
Всего на борту находился 161 пассажир. Никто из них не пострадал. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пассажиров эвакуируют в Омск, сообщает Telegram-канал «Не для протокола».