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Экипаж «Уральских авиалиний» наградят после посадки на грунте

Экипаж «Уральских авиалиний» наградят после посадки на грунте

12 сентября 2023, 05:02
Фото: 1MI
Экипаж самолета «Уральских авиалиний» будет награжден после того, как была совершена успешная экстренная посадка на грунте в 400 километрах от Омска.

Утром 12 сентября у самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск не открылись закрылки. В результате в Омске борт приземлиться не смог. В местном аэропорту слишком короткая взлетная полоса и судну не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок.

В результате самолет был направлен в аэропорт Новосибирска. Но в полете был слишком сильный встречный ветер. Это привело к быстрому сжиганию топлива. Самолеты приняли решение совершить посадку в 400 километрах от Омска. Посадка совершена успешно.

Всего на борту находился 161 пассажир. Никто из них не пострадал. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пассажиров эвакуируют в Омск, сообщает Telegram-канал «Не для протокола».

Авиарейс Сочи — Омск совершил экстренную посадку на грунт
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#Происшествия#Пассажиры#Самолет#Уральские авиалинии#Посадка#Ирина Кирилова#Экстренная посадка борта "Уральских авиалиний" в пшеничном поле
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