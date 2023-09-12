Экс-глава аэропорта Омска прокомментировал экстренную посадку «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Он добавил, что полосы аэропорта «Омск — Центральный» вполне хватило бы, плюс в нескольких километрах был еще один аэропорт, сообщает «Город55».
Так он прокомментировал экстренную посадку самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области.
Я не знаю, зачем он вообще туда поперся. При таких условиях, что сейчас озвучены, он волне мог сесть и на полосу аэропорта Омск-Центральный, ее бы хватило, — сообщил Сергей Круглов.
Также он сказал, что до еще одного аэропорта Омска «рукой подать». Также, по его мнению, пилот точно должен был видеть, что топлива ему не хватит.
Там же недолет порядка 180 километров. Значит, на данном этапе мы не все знаем, — уверен Круглов.
Помимо этого, он добавил, что посадка в поле была крайне рискованной.