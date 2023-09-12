Эксперты Airbus расследуют инцидент с самолетом «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Напомним, самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск утром 12 сентября, аварийно приземлился в поле под Новосибирском, не долетев до местного аэропорта Толмачево — как утверждает источник E1.RU, из-за нехватки топлива, о которой изначально не сигнализировал борткомпьютер.
Гендиректор уральского перевозчика Сергей Скуратов заявил журналистам, что у лайнера отказала одна из трех гидросистем. Издание Mash при этом выяснило, что у самолета, который эксплуатируется с 2004 года (в России — с 2013-го), в 2009 году отказал один из двигателей во время взлета в Греции. А в январе этого у того же судна не запустился генератор на взлетной полосе в Сочи.
На борту воздушного судна находился 161 пассажир — лишь двое из них получили ушибы. В авиакомпании пообещали выплатить каждому из них по 100 тысяч рублей.