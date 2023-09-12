Эксперты Airbus расследуют инцидент с самолетом «Уральских авиалиний»

Гендиректор уральского перевозчика Сергей Скуратов заявил журналистам, что у лайнера отказала одна из трех гидросистем. Издание Mash при этом выяснило, что у самолета, который эксплуатируется с 2004 года (в России — с 2013-го), в 2009 году отказал один из двигателей во время взлета в Греции. А в январе этого у того же судна не запустился генератор на взлетной полосе в Сочи.