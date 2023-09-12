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В Екатеринбурге свадебный кортеж заблокировал выезд со двора на Краснолесья

«Это ненормально»: кортеж южан заблокировал выезд со двора в Екатеринбурге

12 сентября 2023, 09:20
Фото: 1MI

В Екатеринбурге свадебный кортеж заблокировал выезд со двора на Краснолесья

В Екатеринбурге свадебный кортеж перекрыл въезд и выезд во дворе дома в Академическом районе. Снимком, на котором видны больше десяти автомобилей и полностью заблокированное движение, поделился один из жильцов дома по адресу Краснолесья, 101.
Я понимаю, свадьба, но есть всему предел. Танцы посреди дороги и перекрытие целого двора — это ненормально, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По словам очевидца, вызывающую свадьбу организовали южане. Церемония сопровождалась музыкой на весь двор, криками и автосигналами.

Ранее глава таджикской диаспоры Екатеринбурга Фарух Мирзоев назвал нормой стрельбу во время свадьбы южан, так как это является частью ритуала.

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#Скандал#Водители#Екатеринбург#Автомобили#Инцидент#Григорий Орлов
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