«Это ненормально»: кортеж южан заблокировал выезд со двора в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Я понимаю, свадьба, но есть всему предел. Танцы посреди дороги и перекрытие целого двора — это ненормально, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам очевидца, вызывающую свадьбу организовали южане. Церемония сопровождалась музыкой на весь двор, криками и автосигналами.
Ранее глава таджикской диаспоры Екатеринбурга Фарух Мирзоев назвал нормой стрельбу во время свадьбы южан, так как это является частью ритуала.