«Это ненормально»: кортеж южан заблокировал выезд со двора в Екатеринбурге

В Екатеринбурге свадебный кортеж заблокировал выезд со двора на Краснолесья

В Екатеринбурге свадебный кортеж перекрыл въезд и выезд во дворе дома в Академическом районе. Снимком, на котором видны больше десяти автомобилей и полностью заблокированное движение, поделился один из жильцов дома по адресу Краснолесья, 101.