ФАС проверит обоснованность повышения цен на топливо в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Свердловское УФАС России проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива, — сообщили в пресс-службе областного управления ФАС.
По заявлению регулятора, в рамках проверки будет изучено ценообразование топлива от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителям, в том числе сельхозпроизводителям. В случае обнаружения нарушений ФАС примет меры по их устранению.
По данным Свердловскстата, с 28 августа по 4 сентября стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,59% (до 47,54 рубля за литр). В то же время бензин АИ-95 подорожал на 0,23% (до 51,65 рубля за литр), а дизель — на 2,35% (до 61,06 рубля за литр).
Ранее финансовый аналитик Беляев спрогнозировал рост цен на топливо этой осенью.