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Published Сегодня, 09:58

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Updated Сегодня, 10:07

ФАС проверит обоснованность повышения цен на топливо в Свердловской области

ФАС проверит обоснованность повышения цен на топливо в Свердловской области

12 сентября 2023, 09:58
Фото: 1MI
Антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен на бензин и дизельное топливо в Свердловской области.
Свердловское УФАС России проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива, — сообщили в пресс-службе областного управления ФАС.

По заявлению регулятора, в рамках проверки будет изучено ценообразование топлива от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителям, в том числе сельхозпроизводителям. В случае обнаружения нарушений ФАС примет меры по их устранению.

По данным Свердловскстата, с 28 августа по 4 сентября стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,59% (до 47,54 рубля за литр). В то же время бензин АИ-95 подорожал на 0,23% (до 51,65 рубля за литр), а дизель — на 2,35% (до 61,06 рубля за литр).

Ранее финансовый аналитик Беляев спрогнозировал рост цен на топливо этой осенью.

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#Экономика#Свердловская область#Рост цен#ФАС#Инфляция#Бензин#Григорий Орлов
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