tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 08:20

Published 12 сентября, 08:20

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Глава РЖД Белозеров и губернатор Приморья Кожемяко подписали договор о сотрудничестве

Глава РЖД Белозеров и губернатор Приморья Кожемяко подписали договор о сотрудничестве

12 сентября 2023, 08:20
Фото: 1MI
Олег Белозёров, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД», и Олег Кожемяко, глава Приморского края, в ходе VIII Восточного экономического форума заключили договор о сотрудничестве и взаимодействии в сфере железнодорожного транспорта.

Сотрудничество сторон будет осуществляться с 2023 по 2025 год. Главной целью данного соглашения является удовлетворение потребностей населения, промышленных предприятий и организаций Приморского края в области железнодорожных перевозок.

Стороны будут работать над развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта, включая обновление пассажирских поездов, вокзальных комплексов и привокзальных территорий, а также улучшение доступа для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, в рамках заключенного соглашения РЖД и правительство Приморского края продолжат сотрудничество по интеграции железнодорожного транспорта в городскую среду, включая организацию мультимодальных перевозок и создание единого навигационного пространства для пассажиров.

Также сотрудничество будет охватывать развитие цифровых сервисов, создание туристических продуктов на территории региона, участие частных учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина» в предоставлении медицинской помощи и реализацию инновационных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморье. Стороны планируют расширить стратегическое партнерство между ОАО «РЖД», промышленными предприятиями и морскими портами Приморья для увеличения объемов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

Подпишитесь
Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ
Вчера, 14:49
Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии
Вчера, 16:41
«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
Вчера, 07:21
Жители Верхней Салды пожаловались на свалку с покрышками у жилых домов
Сегодня, 08:36
Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»
Вчера, 03:00