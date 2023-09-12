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Хозяйка пса, искусавшего ребенка под Нижним Тагилом, заплатит 55 тысяч рублей

Хозяйка пса, искусавшего ребенка под Нижним Тагилом, заплатит 55 тысяч рублей

12 сентября 2023, 12:03
Фото: 1MI
Свердловская прокуратура взыскала с хозяйки пса, напавшего на 10-летнего мальчика в селе под Нижним Тагилом, моральную компенсацию в 55 тысяч рублей.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел 30 мая в селе Лая в 20 километрах от Нижнего Тагила. Подросток в компании друга гулял после школы возле водоема, и в это время на него набросилась собака. В больнице школьнику диагностировали рваные раны — госпитализация ему не понадобилась.

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 118 УК — наказывается штрафом до 80 тысяч рублей либо арестом на срок до шести месяцев). Отдельно суд рассмотрел иск прокуратуры, взыскав с владелицы пса 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка и пять тысяч рублей — в пользу его матери.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге следователи разберутся в обстоятельствах нападения стаи собак на девочку в микрорайоне «Семь ключей».

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#Происшествия#Нижний Тагил#Прокуратура#Инцидент#Покусала собака#Григорий Орлов
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