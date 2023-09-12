Хозяйка пса, искусавшего ребенка под Нижним Тагилом, заплатит 55 тысяч рублей

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел 30 мая в селе Лая в 20 километрах от Нижнего Тагила. Подросток в компании друга гулял после школы возле водоема, и в это время на него набросилась собака. В больнице школьнику диагностировали рваные раны — госпитализация ему не понадобилась.