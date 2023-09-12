Хозяйка пса, искусавшего ребенка под Нижним Тагилом, заплатит 55 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел 30 мая в селе Лая в 20 километрах от Нижнего Тагила. Подросток в компании друга гулял после школы возле водоема, и в это время на него набросилась собака. В больнице школьнику диагностировали рваные раны — госпитализация ему не понадобилась.
По факту инцидента СК возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 118 УК — наказывается штрафом до 80 тысяч рублей либо арестом на срок до шести месяцев). Отдельно суд рассмотрел иск прокуратуры, взыскав с владелицы пса 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка и пять тысяч рублей — в пользу его матери.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге следователи разберутся в обстоятельствах нападения стаи собак на девочку в микрорайоне «Семь ключей».