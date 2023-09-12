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Из-за забега спортсменов перекроют центральные улицы Екатеринбурга

Из-за забега спортсменов перекроют центральные улицы Екатеринбурга

12 сентября 2023, 15:33
Фото: 1MI
В администрации Екатеринбурга заявили о перекрытии нескольких улиц центра города в субботу 16 сентября из-за забега спортсменов.

По улице Бориса Ельцина (с улицы Челюскинцев до 8 Марта), а также по 8 Марта (с улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина) движение автотранспорта ограничат с 7:00 до 20:00.

В это время также запретят стоянку автомобилей на вышеперечисленных улицах. Перекрытые улицы повлекут за собой и изменения движения автобусов, следующих по маршрутам №45, №57А и №043.

В мэрии отметили, что установят соответствующие дорожные знаки и указатели, а также позаботятся об объезде: по проспекту Ленина — улице Карла Либкнехта и Челюскинцев — Маршала Жукова.

«Боксзабег» впервые пройдет в Екатеринбурге и станет ярким спортивным событием в жизни города. Участвовать в забеге смогут спортсмены любых уровней, а также любители и неравнодушные к спорту дети.

Напомним, 16 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле перекроют некоторые улицы в центре города из-за «Кросса наций».

В Нижнем Тагиле перекроют улицы в центре города во время «Кросса наций»
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