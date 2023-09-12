Из-за забега спортсменов перекроют центральные улицы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
По улице Бориса Ельцина (с улицы Челюскинцев до 8 Марта), а также по 8 Марта (с улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина) движение автотранспорта ограничат с 7:00 до 20:00.
В это время также запретят стоянку автомобилей на вышеперечисленных улицах. Перекрытые улицы повлекут за собой и изменения движения автобусов, следующих по маршрутам №45, №57А и №043.
В мэрии отметили, что установят соответствующие дорожные знаки и указатели, а также позаботятся об объезде: по проспекту Ленина — улице Карла Либкнехта и Челюскинцев — Маршала Жукова.
«Боксзабег» впервые пройдет в Екатеринбурге и станет ярким спортивным событием в жизни города. Участвовать в забеге смогут спортсмены любых уровней, а также любители и неравнодушные к спорту дети.
Напомним, 16 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле перекроют некоторые улицы в центре города из-за «Кросса наций».