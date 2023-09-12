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Полковник Валентин Зенков ушел в отставку из ГУ МВД по Свердловской области

Легендарный полковник ушел из ГУ МВД по Свердловской области

12 сентября 2023, 05:59
Фото: 1MI

Полковник Валентин Зенков ушел в отставку из ГУ МВД по Свердловской области

Легендарный полковник Валентин Зенков ушел в отставку из ГУ МВД по Свердловской области. Он был руководителем Управления собственной безопасности.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, за время службы полковник избавил полицию от многих не чистых на руку сотрудников.

Во время проводом Зенкову вручил памятный подарок начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков, а глава Совета ветеранов Владимир Ралдугин подарил позолоченный кортик.

Отмечается, что после отставки полковник продолжит работу в той же сфере, но только в гражданском учреждении. Временно исполняющим обязанности начальника УСБ ГУ МВД назначен подполковник полиции Сергей Токарев.

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#Общество#Полиция#Пенсия#Отставка#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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