Легендарный полковник ушел из ГУ МВД по Свердловской области

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, за время службы полковник избавил полицию от многих не чистых на руку сотрудников.
Во время проводом Зенкову вручил памятный подарок начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков, а глава Совета ветеранов Владимир Ралдугин подарил позолоченный кортик.
Отмечается, что после отставки полковник продолжит работу в той же сфере, но только в гражданском учреждении. Временно исполняющим обязанности начальника УСБ ГУ МВД назначен подполковник полиции Сергей Токарев.