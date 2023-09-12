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Мэрия Нижнего Тагила продлила запрет на автодвижение по улицам Поткина и Окунева

Мэрия Нижнего Тагила продлила запрет на автодвижение по улицам Поткина и Окунева

12 сентября 2023, 15:28
Фото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила продлила запрет на автомобильное движение на двух дорогах в Дзержинском районе — ограничения будут действовать до конца сентября.

В постановлениях мэрии за подписью мэра Владислава Пинаева указано, что движение автотранспорта по улицам Поткина и Окунева будет недоступно до 30 сентября.

В первом случае продление ограничений связано с «увеличением объема работ и изменением характеристик работ по реконструкции участка магистральной теплотрассы и распределительных сетей по улице Зари», во втором — с «изменением характеристик работ по ремонту участка теплотрассы».

Ранее сообщалось, что 16 сентября, в день проведения «Кросса наций», в Нижнем Тагиле будут перекрыты участки дорог на четырех центральных улицах.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Дороги#Ремонт дороги#Перекрытие дороги#Григорий Орлов
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