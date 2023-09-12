Мэрия Нижнего Тагила продлила запрет на автодвижение по улицам Поткина и Окунева

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В постановлениях мэрии за подписью мэра Владислава Пинаева указано, что движение автотранспорта по улицам Поткина и Окунева будет недоступно до 30 сентября.
В первом случае продление ограничений связано с «увеличением объема работ и изменением характеристик работ по реконструкции участка магистральной теплотрассы и распределительных сетей по улице Зари», во втором — с «изменением характеристик работ по ремонту участка теплотрассы».
Ранее сообщалось, что 16 сентября, в день проведения «Кросса наций», в Нижнем Тагиле будут перекрыты участки дорог на четырех центральных улицах.