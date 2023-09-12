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Мужчина пытался дать взятку начальнику ИК в Свердловской области

Мужчина пытался дать взятку начальнику ИК в Свердловской области

12 сентября 2023, 06:10
Фото: 1MI
Мужчина обвиняется в попытке дачи взятки начальнику исправительной колонии в Свердловской области.

Некоторое время назад к мужчине обратилась женщина, у которой супруг находился под стражей, и попросила его помочь передать мужу продукты и мобильный телефон. Обвиняемый согласился и, приобретя необходимые вещи, взял 15 тысяч рублей в качестве взятки, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Деньги мужчина предложил начальнику, когда тот осматривал собранную передачу заключенному. Однако начальник брать взятку не стал и вызвал оперативную службу, после чего обвиняемого задержали сотрудники ГУФСИН.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Обвиняемый свою вину признал. После того, как в прокуратуре утвердили обвинительное заключение, материалы дела были направлены в суд.

Напомним, в Североуральске бывший начальник противопожарной службы был осужден за то, что он взял взятку у сотрудника в размере 50 тысяч рублей. Ему назначили выплату штрафа более трех миллионов рублей.

Экс-начальник отряда противопожарной службы Североуральска пойман на взятке
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