Мужчина пытался дать взятку начальнику ИК в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Некоторое время назад к мужчине обратилась женщина, у которой супруг находился под стражей, и попросила его помочь передать мужу продукты и мобильный телефон. Обвиняемый согласился и, приобретя необходимые вещи, взял 15 тысяч рублей в качестве взятки, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Деньги мужчина предложил начальнику, когда тот осматривал собранную передачу заключенному. Однако начальник брать взятку не стал и вызвал оперативную службу, после чего обвиняемого задержали сотрудники ГУФСИН.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Обвиняемый свою вину признал. После того, как в прокуратуре утвердили обвинительное заключение, материалы дела были направлены в суд.
Напомним, в Североуральске бывший начальник противопожарной службы был осужден за то, что он взял взятку у сотрудника в размере 50 тысяч рублей. Ему назначили выплату штрафа более трех миллионов рублей.