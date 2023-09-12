Мужчина пытался дать взятку начальнику ИК в Свердловской области

Некоторое время назад к мужчине обратилась женщина, у которой супруг находился под стражей, и попросила его помочь передать мужу продукты и мобильный телефон. Обвиняемый согласился и, приобретя необходимые вещи, взял 15 тысяч рублей в качестве взятки, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.