Новое китайское оборудование улучшит качество продукции Пермской ЦБК

Глава экспортного отдела № 1 компании «Юнь Чоу» Ду Вэй напомнил, что работа с ПЦБК продолжается несколько лет и уже реализованы важные совместные проекты. Он выразил надежду на продолжение взаимовыгодного взаимодействия.