Новое китайское оборудование улучшит качество продукции Пермской ЦБК

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Агрегат был доставлен сотрудниками машиностроительной компании Dazhi. Участие в монтаже ящика, являющегося главным блоком данной бумагоделательной машины, принимали представители китайских компаний, пишет properm.ru.
Новый ящик обеспечит увеличение скорости подачи бумажной массы с 610 до 800 метров в минуту, а также более равномерную подачу сырья.
По словам генерального директора ПЦБК Юрия Маркова, почти ежемесячно компания принимает иностранных специалистов. С ними обсуждаются модернизация оборудования и другие важные вопросы.
Глава экспортного отдела № 1 компании «Юнь Чоу» Ду Вэй напомнил, что работа с ПЦБК продолжается несколько лет и уже реализованы важные совместные проекты. Он выразил надежду на продолжение взаимовыгодного взаимодействия.
Сотрудничество русской и китайской компаний началось в 2021 году с подписания договора на поставку ролевой продукции. На данный момент ПЦБК уже отправила в Китай несколько железнодорожных составов тарного картона.