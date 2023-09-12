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Новое китайское оборудование улучшит качество продукции Пермской ЦБК

Новое китайское оборудование улучшит качество продукции Пермской ЦБК

12 сентября 2023, 10:10
Фото: ПЦБК
‍В Пермской целлюлозно-бумажной компании установлен новый напорный ящик для бумагоделательной машины БДМ-2. Оборудование приобрели при поддержке компании «Юнь Чоу» АРВМ.

Агрегат был доставлен сотрудниками машиностроительной компании Dazhi. Участие в монтаже ящика, являющегося главным блоком данной бумагоделательной машины, принимали представители китайских компаний, пишет properm.ru.

Новый ящик обеспечит увеличение скорости подачи бумажной массы с 610 до 800 метров в минуту, а также более равномерную подачу сырья.

По словам генерального директора ПЦБК Юрия Маркова, почти ежемесячно компания принимает иностранных специалистов. С ними обсуждаются модернизация оборудования и другие важные вопросы.

Глава экспортного отдела № 1 компании «Юнь Чоу» Ду Вэй напомнил, что работа с ПЦБК продолжается несколько лет и уже реализованы важные совместные проекты. Он выразил надежду на продолжение взаимовыгодного взаимодействия.

Сотрудничество русской и китайской компаний началось в 2021 году с подписания договора на поставку ролевой продукции. На данный момент ПЦБК уже отправила в Китай несколько железнодорожных составов тарного картона.

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