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«Новые люди» прошли в гордуму Екатеринбурга

«Новые люди» прошли в гордуму Екатеринбурга

12 сентября 2023, 06:33
Фото: Новые люди
В Екатеринбурге подвели предварительные результаты выборов в гордуму. Одним из главных результатов стало то, что в нее прошла партия «Новые люди», за которую отдали голоса 8,5% избирателей, а это почти 20 тысяч человек.
Выборы показали, что наш подход близок жителям Екатеринбурга. Они хотят видеть депутатов нового формата, которые не прячутся от людей в кабинетах, а открыто обсуждают острые вопросы и ищут пути их решения. Мы благодарим всех, кто на прошедших выборах поддержал «Новых людей». Обязательно оправдаем ваше доверие. Мы постоянно находимся в диалоге с жителями Екатеринбурга и Свердловской области. За последние два года провели 1342 встречи с людьми во дворах, собирали информацию о самых насущных проблемах, — прокомментировал итоги выборов депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Новых людей» Рант Агаджанян.

Он добавил, что «Новые люди» уже ведут активную работу в Екатеринбурге и регионе. Они запустили проект «Зеленое деление», в рамках которого подключили 4 тысячи квартир к раздельному сбору мусора, организовали 500 субботников, обустроили 100 детских площадок и отремонтировали 20 подъездов. Представительство в гордуме Екатеринбурга позволит развивать эти направления деятельности, а также запустить новые.

Наряду с «Новыми людьми» в гордуму Екатеринбурга прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Яблоко». При этом выборы прошли при одной из самых низких явок в стране: 20,67%.

Партия «Новые люди» создана в марте 2020 года. Годом позднее она прошла в Госдуму, впервые за 20 лет обновив ее состав. В состав фракции сошли 15 депутатов. Лидер партии — Алексей Нечаев. На прошедших в прошлые выходные выборах партия прошла в Заксобрания 8 регионов и в 6 городских дум, включая Екатеринбург.

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