«Новые люди» прошли в гордуму Екатеринбурга

Он добавил, что «Новые люди» уже ведут активную работу в Екатеринбурге и регионе. Они запустили проект «Зеленое деление», в рамках которого подключили 4 тысячи квартир к раздельному сбору мусора, организовали 500 субботников, обустроили 100 детских площадок и отремонтировали 20 подъездов. Представительство в гордуме Екатеринбурга позволит развивать эти направления деятельности, а также запустить новые.