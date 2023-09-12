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Updated Сегодня, 15:09

Одним из бортпроводников севшего в поле самолета оказался житель Екатеринбурга

Одним из бортпроводников севшего в поле самолета оказался житель Екатеринбурга

12 сентября 2023, 15:09
Фото: 1MI
Одним из бортпроводников самолета, который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском, оказался 27-летний житель Екатеринбурга Дмитрий Рябов.

Дмитрий вырос в Каменске-Уральском. Как рассказал его друг, они раньше учились в одном классе, потом, после окончания школы, вместе пошли в политехнический колледж.

Через некоторое время Дмитрий ушел в другое учебное учреждение, а пять лет назад он стал жить в Екатеринбурге, пишет «КП-Екатеринбург».

Бортпроводником в компании «Уральские авиалинии» свердловчанин стал работать в 2018 году. В Екатеринбурге у него есть жена.

Напомним, 12 сентября 2023 года в поле под Новосибирском борт, который летел из Сочи в Омск, сделал экстренную посадку из-за технической неполадки. По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело.

Пассажирам данного рейса будут выплачены 100 тысяч рублей в качестве компенсации. При этом бывший руководитель аэропорта в Омске Сергей Круглов утверждает, что пилот мог бы долететь и приземлиться в пункте назначения.

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