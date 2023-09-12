Одним из бортпроводников севшего в поле самолета оказался житель Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Дмитрий вырос в Каменске-Уральском. Как рассказал его друг, они раньше учились в одном классе, потом, после окончания школы, вместе пошли в политехнический колледж.
Через некоторое время Дмитрий ушел в другое учебное учреждение, а пять лет назад он стал жить в Екатеринбурге, пишет «КП-Екатеринбург».
Бортпроводником в компании «Уральские авиалинии» свердловчанин стал работать в 2018 году. В Екатеринбурге у него есть жена.
Напомним, 12 сентября 2023 года в поле под Новосибирском борт, который летел из Сочи в Омск, сделал экстренную посадку из-за технической неполадки. По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело.
Пассажирам данного рейса будут выплачены 100 тысяч рублей в качестве компенсации. При этом бывший руководитель аэропорта в Омске Сергей Круглов утверждает, что пилот мог бы долететь и приземлиться в пункте назначения.