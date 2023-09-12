Ограждение после ДТП с ребенком-нарушителем появилось на ул. Бобкова в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Защитное ограждение у тротуара перед магазином на улице Бобкова появилось аккурат к началу учебного года. Регулярные нарушения ПДД пешеходами в этом месте привели к аварии с травмами: мальчик выскочил под колеса после кражи в магазине.
Наконец поставили ограждение, а то пешеходы постоянно выходят на дорогу. Там ограничен обзор и водители просто не видят людей, которые готовятся встать на проезжую часть. Хорошо, что сделали ограждение! — рассказывает TagilCity.ru местный водитель.
Вблизи этого участка дороги расположены два пешеходных перехода, однако местные жители часто пренебрегают безопасностью и переходят дорогу вне них. Теперь после принудительной защиты пешеходов от выхода на дорогу в неположенном месте аварийность данного участка должна снизиться.