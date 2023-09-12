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Updated Сегодня, 04:05

Ограждение на ул. Бобкова

Ограждение после ДТП с ребенком-нарушителем появилось на ул. Бобкова в Нижнем Тагиле

12 сентября 2023, 04:03
Фото: tagilcity.ru
Ограждение на ул. Бобкова
Ограждение на улице Бобкова в Нижнем Тагиле появилось у магазина, где местные жители часто нарушали ПДД и переходили дорогу вне пешеходного перехода. В конце учебного года подросток, укравший в магазине газировку, выбежал в этом месте на дорогу и получил перелом.

Защитное ограждение у тротуара перед магазином на улице Бобкова появилось аккурат к началу учебного года. Регулярные нарушения ПДД пешеходами в этом месте привели к аварии с травмами: мальчик выскочил под колеса после кражи в магазине.

Ребенок получил открытый перелом в ДТП в Нижнем Тагиле
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Наконец поставили ограждение, а то пешеходы постоянно выходят на дорогу. Там ограничен обзор и водители просто не видят людей, которые готовятся встать на проезжую часть. Хорошо, что сделали ограждение! — рассказывает TagilCity.ru местный водитель.

Вблизи этого участка дороги расположены два пешеходных перехода, однако местные жители часто пренебрегают безопасностью и переходят дорогу вне них. Теперь после принудительной защиты пешеходов от выхода на дорогу в неположенном месте аварийность данного участка должна снизиться.

Ограждение на ул. БобковаОграждение на ул. Бобкова
Ограждение на ул. БобковаОграждение на ул. Бобкова
Ограждение на ул. БобковаОграждение на ул. Бобкова
Ограждение на ул. Бобкова
Фото: tagilcity.ru
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Ребенок#ДТП#Дорога#Перелом#ПДД#Нарушение ПДД#Бобкова
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