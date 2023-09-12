Ограждение после ДТП с ребенком-нарушителем появилось на ул. Бобкова в Нижнем Тагиле

Ограждение на улице Бобкова в Нижнем Тагиле появилось у магазина, где местные жители часто нарушали ПДД и переходили дорогу вне пешеходного перехода. В конце учебного года подросток, укравший в магазине газировку, выбежал в этом месте на дорогу и получил перелом.

Защитное ограждение у тротуара перед магазином на улице Бобкова появилось аккурат к началу учебного года. Регулярные нарушения ПДД пешеходами в этом месте привели к аварии с травмами: мальчик выскочил под колеса после кражи в магазине. Ребенок получил открытый перелом в ДТП в Нижнем Тагиле Узнать подробнее Наконец поставили ограждение, а то пешеходы постоянно выходят на дорогу. Там ограничен обзор и водители просто не видят людей, которые готовятся встать на проезжую часть. Хорошо, что сделали ограждение! — рассказывает TagilCity.ru местный водитель. Вблизи этого участка дороги расположены два пешеходных перехода, однако местные жители часто пренебрегают безопасностью и переходят дорогу вне них. Теперь после принудительной защиты пешеходов от выхода на дорогу в неположенном месте аварийность данного участка должна снизиться. Ограждение на ул. Бобкова Фото: tagilcity.ru