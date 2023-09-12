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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Пара из Екатеринбурга сбежала из Grott Bar и не оплатила счет на 10 тысяч рублей

Пара из Екатеринбурга сбежала из Grott Bar и не оплатила счет на 10 тысяч рублей

12 сентября 2023, 10:44
Фото: 1MI
Пара из Екатеринбурга, которая не оплатила в баре Grott Bar закуски и напитки на 10 тысяч рублей, вышла на связь с представителями заведения. Молодые люди заверили, что выплатят всю сумму долга.
Беглецы вышли с баром на связь. Договорились закрыть счет сегодня вечером, — сообщил администратор чата бара в Telegram.

Ранее в сети разошлась видеозапись, на которой девушка и парень сбегают из бара Grott Bar, не оплатив около пятидесяти настоек, несколько шотов, а также сырные шарики и чесночные гренки. В комментариях многие пользователи заметили, что после такого количества выпитого спиртного удивительно, как отдыхающим удалось уйти на своих ногах.

На этой неделе стало известно о закрытии екатеринбургского бара «Че Почем» в центре города.

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#Кража#Бар#Общепит#Екатеринбург#Григорий Орлов
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