Пара из Екатеринбурга сбежала из Grott Bar и не оплатила счет на 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Беглецы вышли с баром на связь. Договорились закрыть счет сегодня вечером, — сообщил администратор чата бара в Telegram.
Ранее в сети разошлась видеозапись, на которой девушка и парень сбегают из бара Grott Bar, не оплатив около пятидесяти настоек, несколько шотов, а также сырные шарики и чесночные гренки. В комментариях многие пользователи заметили, что после такого количества выпитого спиртного удивительно, как отдыхающим удалось уйти на своих ногах.
На этой неделе стало известно о закрытии екатеринбургского бара «Че Почем» в центре города.