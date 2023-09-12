Пара из Екатеринбурга сбежала из Grott Bar и не оплатила счет на 10 тысяч рублей

Ранее в сети разошлась видеозапись, на которой девушка и парень сбегают из бара Grott Bar, не оплатив около пятидесяти настоек, несколько шотов, а также сырные шарики и чесночные гренки. В комментариях многие пользователи заметили, что после такого количества выпитого спиртного удивительно, как отдыхающим удалось уйти на своих ногах.